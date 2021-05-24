В Україні за минулу добу виявили 1 334 нових випадків COVID-19. Серед нових пацієнтів 86 дітей та 21 медпрацівник. Також 6 999 пацієнтів одужали, а 68 — померли від ускладнень, госпіталізовано – 1 019 осіб.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на ранок понеділка, 24 травня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Він є найнижчим з 17 серпня 2020 року, коли зафіксували 1967 інфікованих COVID-19. Після цього захворюваність зростала і на початку квітня досягла рекордного значення — понад 20 тисяч хворих за добу.
Найбільше нових випадків COVID-19 випадків виявили у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб, з них 1 957 560 одужали, летальних випадків — 49 436.
За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.
Тест на коронавірус: що відомо
Рівень тестування впродовж неділі 23 березня дуже низький. За добу лабораторії зробили лише 16 097 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 8 684, методом ІФА — 1 462. Також зробили 5 951 експрес-тест на антиген до вірусу. Це мінімальна кількість зроблених тестів на коронавірус з початку року.
Протягом усього часу в Україні здійснили 10 мільйонів ПЛР-тестувань.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
1325 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 травня 2021 року. Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані - 1 004 людини.
Протягом доби працювали 28 мобільних бригад та 17 пунктів щеплення.
Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози –75 787 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень.
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