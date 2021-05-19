У МОЗ наголошують, що окрім видимих переваг у вигляді підкачаних м’язів, такі вправи зміцнюють корпус тіла, зменшують болі у спині, покращують баланс та рівновагу.

Фізична активність запобігає виникненню серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, кількох видів раку, а фізичні навантаження – поліпшують якість життя та добробуту.

Фахівці Центру громадського здоров’я на своїй сторінці у Facebook дали кілька порад українцям, з чого варто починати свій день.

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"Сьогодні у програмі вправи на прес. Окрім видимих переваг у вигляді підкачаних м’язів, вправи на прес зміцнюють корпус тіла, зменшують болі у спині, покращують баланс та рівновагу та поліпшують поставу. Що ж, не поспішайте бігти на роботу або на навчання. Качайте прес, стійте у планці та залишайтеся здорові щодня!", - наголосили у відомстві і показали кілька вправ.

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Автор: Вікторія Гордієнко