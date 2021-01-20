Дівчина також пройшла обстеження у інших фахівців, які не виявили у неї ніяких патологій і захворювань.

Співробітниці видання OBOZREVATEL Ірині Кулинич після обстеження в клініці "Мануфактура" під Києвом поставили страшний діагноз. Лікар сказав, що якщо є гроші, потрібно терміново летіти оперуватися в Туреччину – тоді дівчина буде жити. Поділився і контактом. Однак пацієнтка, переживши перший шок, вирішила пройти додаткове обстеження у провідних столичних фахівців, які з'ясували, що ніякої онкології у неї немає.

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"Ходила по лікарях, а коли різко впали тромбоцити, то мене направили до гематолога. Ми з сестрою розпитали знайомих, так і дізналися про Ярослава Куляба – він якраз і онколог, і гематолог. Відгуки пацієнтів були хорошими, і я зв'язалася з лікарем через Facebook. Коротко описала проблему і Куляба сказав: "Приїжджайте, я буду чекати. Подивимося", - розповіла Ірина, пише obozrevatel.com.

Коли дівчина з сестрою приїхала в клініку "Мануфактура" (знаходиться в Київській області), лікар уважно вислухав, був дуже доброзичливим.

"Навіть посміявся, мовляв, що ти, як скажена муха бігаєш, тобі б тільки щось знайти - там нічого страшного немає. Запитав, навіщо я здавала ті чи інші аналізи - в них не було необхідності. Порадив походити на масаж, викурити десь косячок і все налагодиться", - описала дівчина нестандартні поради лікаря.

Куляба зумів справити гарне враження на пацієнтку. Він сказав Ірині, що не треба шукати лікаря, який в житті знайде проблему, мовляв, я ж кажу, що все нормально. Але все ж запропонував пройти комп'ютерну томографію (КТ), якщо дівчині так буде спокійніше.

"КТ трьох зон спочатку запропонував зробити в іншому місці, оскільки, за його словами, в їхній клініці це дорого. Потім запитав нас з сестрою: "чи вам не принципова різниця 500 гривень?". Ми, перелякані, відразу ж погодилися пройти КТ тут, у "Мануфактурі", - розповіла про перший візит дівчина.

За консультацію лікаря та комп'ютерну томографію дівчина заплатила понад 5 тис. грн.

Ірина забрала знімки (розшифровку пообіцяли надіслати на наступний день) і ще раз підійшла до лікаря. За її словами, Куляба сказав: "Не переживай, все нормально, але там є питання. Які - поки говорити не буду".

Дівчина поїхала додому в іншу область, а через кілька годин їй на e-mail прийшов результат дослідження, підписаний лікарем Вєтровою. У висновку було зазначено, що матка збільшена, асцит (скупчення рідини), під питанням неопластичний процес і не виключена наявність об'ємного утворення.

Оскільки внизу документа була приписка, що висновок не є остаточним діагнозом і потрібна консультація з лікарем, Ірина не запанікувала, а зв'язалася з Кулябою.

"Я йому скинула цю КТ, лікар передзвонив мені буквально через півгодини. Він прямо змінився в голосі, вимовив: "я такого взагалі не очікував, це найнеприємніша знахідка". Я сторопіла, питаю: "це точно?", він відповів: "Точно. Це треба вирізати", - згадує події того дня дівчина.

За її словами, лікар також говорив:"Я не можу сказати відразу, що там щось злоякісне, тому що це буде зрозуміло тільки після того, як виріжуть". Коли Ірина поцікавилася у онколога про прогнози, той відповів, що "прогнозів немає, поки не зроблять операцію".

"Тоді я запитала лікаря, де краще оперуватися. Куляба сказав, що є три варіанти. Це Національний інститут раку в Києві, "але там тебе будуть місяць мурижити, аналізи здавати, а ти втратиш час". Два інших варіанти - це ізраїльська онкологічна клініка ЛІСОД в Києві і Університетська клініка Коч в Туреччині. Куляба уточнив: "ціни там однакові, але сама розумієш – в Туреччині буде краще. Якщо в ЛІСОДІ буде один хороший хірург за ці гроші, то в Туреччині їх буде кілька, там тобі все зроблять, все виріжуть. Наслідки, звичайно, залишаться, але жити будеш", – розповіла Ірина.

Після цього, за словами дівчини, онколог заявив, що потрібно вже завтра брати квитки на літак до Туреччини, а номер координатора клініки він відразу скине в месенджер.

Потім трубку взяла сестра дівчини - Вікторія. Вона розповіла виданню, що Ярослав Куляба повторив їй те ж, що і Ірині, але був "більш відвертий".

"Лікар сказав мені, що у Іри або пухлина матки, яка поширилася на яєчники, або "просто" пухлина матки. Але видаляти орган треба дуже швидко, що операція потрібна негайно. Сказав: "Ви повинні вже завтра полетіти в Стамбул, тоді все закінчиться нормально. Точний діагноз вам зможуть поставити тільки після хірургічного втручання. Є неприємні наслідки, але ваша сестра хоча б буде жити", - розповіла Вікторія.

За її словами, Куляба також говорив їй, що "нехай Іра поплаче, а рідні повинні зібрати гроші на операцію". І що в Туреччині нам операцію зроблять до Нового року, а в Україні – ні. І додав: "часу у вас немає".

Сестри були в шоці від того, що відбувається, а думка, що молода дівчина як мінімум ніколи не стане матір'ю, просто вбивала. І Ірина, і Вікторія кажуть: якби не розповіли про ситуацію колегам, то вже полетіли б у Стамбул.

Колеги запропонували Ірині проконсультуватися у інших фахівців. Поцікавившись з цього приводу у Куляби, дівчата отримали відповідь, що в "Україні, звичайно, можна сходити, але в Туреччині таких хороших лікарів багато".

Наступного дня вранці дівчина приїхала до профільного онкоспеціаліста. Коли лікар подивився на знімки, то сказав що всі онкологи знають: комп'ютерна томографія для малого таза – не інформативна. Після цього фахівець відправив дівчину на УЗД.

"Лікар сказав, що якщо за результатами ультразвукового дослідження побачать проблему, то зроблять ще МРТ і далі будемо лікуватися. Однак УЗД показало, що немає жодного відхилення. Я була в такому ступорі, що ще не розуміла – радіти чи ні. Але онколог мені сказав, що у мене не те що раку, навіть натяку на найменші проблеми немає", – повідомила дівчина.

Це ж висновок підтвердили і в іншому спеціалізованому центрі – про пухлину мова не йде.

Коли Ірина повернулася додому після консультації, то не стала зв'язуватися з лікарем з "Мануфактури", який наполягав на її терміновій операції в Стамбульській клініці. Дівчина запідозрила недобре, тим більше що в Києві лікарі відкрили їй темну сторону "медичного туризму". За їхніми словами, деякі медики співпрацюють із зарубіжними клініками і отримують "відкат" за кожного пацієнта.

"Мені сказали, що якби я приїхала до Туреччини, то з великою часткою ймовірності у мене просто б вирізали матку – не розбираючись, потрібно це чи ні. Причому отримали б від мене за операцію близько 10 тис. євро. Більш того, наші онкологи сказали мені, що в Україні ось уже років 10 жінкам, які ще не народжували, не видаляють відразу матку з яєчниками, а намагаються врятувати, використовують ліки, різну терапію", – пояснила Ірина Кулинич.

Ярослав Куляба сам зв'язався з пацієнткою в месенджері. Запитав, як вона з'їздила, дівчина відповіла, що УЗД не показало ніяких відхилень. Лікар також поставив запитання, чи здала вона аналізи на онкомаркери, чи записалася на МРТ, але Ірина повідомила йому, що в цьому вже немає потреби. Однак Куляба сказав, що переглядав її знімки КТ з колегами, і проблема є. Дівчина вже не стала відповідати на це повідомлення.

А через три дні, 21 грудня, онколог "Мануфактури" написав їй, що отримав перегляд знімків Ірини від іншого радіолога.

Також лікар додав: "патології немає. Приношу свої вибачення за некомпетентність радіологів "Мануфактури". Ще раз вибачте за стрес, який вам довелося пережити".

Ще через три дні, 24 грудня, на e-mail Ірини Кулинич прийшов лист від клініки "Мануфактура". У ньому виявився новий висновок по проведеній ще 17 грудня комп'ютерній томографії, підписаний лікарем Титоренко. Там вже була "просто" підозра на аденоміоз.

Ірина Кулинич каже, що цей лист, як і весь страшний досвід "діагностики" в "Мануфактурі", хоче швидше забути. Однак дівчина вважає, що мовчати про таке не можна, адже завтра нових пацієнтів можуть наполегливо відправляти за кордон – видаляти здорові органи.

Мабуть, дізнавшись про наше розслідування, Ярослав Куляба на своїй сторінці в Facebook 10 січня опублікував великий пост про випадок з помилковим діагнозом, який був поставлений його пацієнтці. Не називаючи імені Ірини, він описав її ситуацію. Однак суть звелася до поради пацієнтам отримувати "другу думку".

У тексті він згадав, що радив "обстеження і лікування" в зарубіжній клініці.

"На питання "що робити?"- рекомендую обстеження, як варіант, озвучую можливість більш швидкого (Новий рік на носі) і, можливо, якісного обстеження і лікування за кордоном", – написав Ярослав Куляба.

Однак і Ірина Кулинич, і її сестра Вікторія розповіли, що лікар наполегливо відправляв саме на операцію до Туреччини, де їй повинні були видалити орган. По суті, не залишаючи ніяких інших варіантів.

Фахівці, до яких пацієнтка звернулася після інциденту, не розуміють, чому непрофільний онколог дав таку радикальну пораду і поставив на словах діагноз, якщо були сумніви щодо результатів КТ. Крім того, як кажуть медики, в Україні зараз лікують ні трохи не гірше, використовуючи європейські та американські протоколи.

Зазначимо, що лікар опублікував цей пост після того, як журналісти видання зв'язалися з його стамбульським контактом.

За місяць до знайомства з пацієнткою Іриною Кулинич онколог Куляба приїжджав на кілька днів до Туреччини – ця інформація є на його сторінці в Facebook. У коментарях до одного зі своїх постів перед вильотом з Борисполя 18 листопада Куляба написав, що їде не відпочивати, а у відрядження.

21 листопада лікар вже опублікував великий пост про відвідування двох турецьких університетських клінік, що спеціалізуються на онкології. Одна з них – клініка Коч, куди він наполегливо "засилав" оперуватися Ірину Кулинич.

Під цим текстом Кулябу запитали, чи не покликали його працювати там, а один з київських лікарів написав, що швидше за все турецькі клініки запрошують направляти до них пацієнтів. Мовляв, це стандартний вид співпраці з українськими онкологами.

Нижче Ярослав Куляба підтвердив: "так, так і є".

Журналісти видання додзвонилися в Стамбул на номер, який раніше дав Ірині Кулинич онколог "Мануфактури". Відповіла жінка, також на ім'я Ірина, вона представилася не координатором, а перекладачем університетської клініки Коч.

Жінка сказала, що нічого не знає про Київську клініку "Мануфактура", а от доктора Ярослава Кулябу – так. За її словами, лікар працює з Кос University Hospital "на добровільних умовах", ніяких договорів, документів вони не підписували.

"Ми познайомилися випадково, він приїжджав до Стамбула подивитися клініки. Лікарі часто такі тури влаштовують", - розповіла перекладач. Також вона сказала, що Куляба нібито "нічого з цього не має, альтруїстично налаштований лікар". "Може з іншими клініками і працює (по-іншому. – ред.), але цього я не знаю", – заявила співробітниця Стамбульського медичного центру.

Тим часом, кілька київських лікарів на умовах анонімності розповіли виданню, що співпраця наших медиків із зарубіжними клініками відбувається виключно на взаємовигідних умовах.

"За кожного відправленого пацієнта наші лікарі отримують певну суму. Розліт "премій" великий, все залежить від того, скільки заробить зарубіжна клініка на пацієнті. Є й інший аспект. Якщо говорити про Туреччину, то ця країна – мекка чорної трансплантології. Що стосується даного випадку з Іриною, голослівно звинувачувати в чому-небудь клініку Коч не можна, але не виключено, що дівчина могла стати ще однією жертвою чорних трансплантологів", – розповів один з онкологів журналістам.

Видання також відправило інформаційний запит в приватну клініку "Мануфактура".

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Автор: УНІАН