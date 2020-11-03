У разі появи ознак отруєння грибами слід насамперед викликати швидку й дотримуватися низки рекомендацій медиків.

Страви з грибів – традиційний продукт у раціоні харчування багатьох людей, і українців зокрема. На території України росте майже 2 000 видів шапинкових грибів, їстівними із них вважаються близько 500.

Кому не варто їсти гриби

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїНавіть у разі впевненості у якості та безпеці грибів їх не рекомендовано вживати жінкам у період вагітності і грудного вигодовування, літнім людям, а також дітям до 12 років.

Як не отруїтися грибами

Аби уникнути отруєння грибами, Міністерство охорони здоров’я України радить дотримуватися низки таких рекомендацій:

найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх вирощеними штучно, що підлягають контролю;

не купувати гриби на стихійних ринках;

уважно оглядати гриби, звертаючи увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

збирати лише добре знайомі вам гриби. Якщо є найменший сумнів, краще одразу викинути гриб, не залишати його поряд з іншими;

не брати занадто молоді чи старі гриби – їх легко сплутати з отруйними;

не збирати гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: вони вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

не збирати гриби у посушливу погоду, адже в цей час гриб пересихає, віддавши воду й збільшивши концентрацію токсинів;

не куштувати сирі гриби;

удома ще раз треба ретельно перевірити гриби й викинути всі сумнівні;

готувати гриби слід упродовж першої доби після збирання;

варити гриби потрібно не менш ніж три рази, щоразу в свіжій підсоленій воді щонайменше 30 хвилин;

зберігати страви з грибів у холодильнику в емальованому посуді не більш як добу.

Симптоми отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися і доволі швидко (через 30 хвилин після споживання), і впродовж декількох днів. За наявності будь-якого з наведених нижче симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

Отруєння грибами: як надати першу допомогу

У разі появи ознак отруєння грибами насамперед потрібно терміново зателефонувати на "103".

Читайте такожКоронавірус: основні симптоми та ознаки хвороби COVID-19Якщо є можливість, промити шлунок простою водою чи прийняти сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля - 0,5 г/кг маси тіла).

До приїзду невідкладної допомоги треба дотримуватися постільного режиму й пити багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини.

Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів.

У жодному разі не потрібно займатися самолікуванням – це може бути небезпечно для життя.

Залишки грибів або страв із них слід обов’язково зберегти, щоб завдяки лабораторному дослідженню з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська