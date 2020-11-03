Страви з грибів – традиційний продукт у раціоні харчування багатьох людей, і українців зокрема. На території України росте майже 2 000 видів шапинкових грибів, їстівними із них вважаються близько 500.
Кому не варто їсти гриби
Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїНавіть у разі впевненості у якості та безпеці грибів їх не рекомендовано вживати жінкам у період вагітності і грудного вигодовування, літнім людям, а також дітям до 12 років.
Як не отруїтися грибами
Аби уникнути отруєння грибами, Міністерство охорони здоров’я України радить дотримуватися низки таких рекомендацій:
- найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх вирощеними штучно, що підлягають контролю;
- не купувати гриби на стихійних ринках;
- уважно оглядати гриби, звертаючи увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
- збирати лише добре знайомі вам гриби. Якщо є найменший сумнів, краще одразу викинути гриб, не залишати його поряд з іншими;
- не брати занадто молоді чи старі гриби – їх легко сплутати з отруйними;
- не збирати гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: вони вбирають у себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;
- не збирати гриби у посушливу погоду, адже в цей час гриб пересихає, віддавши воду й збільшивши концентрацію токсинів;
- не куштувати сирі гриби;
- удома ще раз треба ретельно перевірити гриби й викинути всі сумнівні;
- готувати гриби слід упродовж першої доби після збирання;
- варити гриби потрібно не менш ніж три рази, щоразу в свіжій підсоленій воді щонайменше 30 хвилин;
- зберігати страви з грибів у холодильнику в емальованому посуді не більш як добу.
Симптоми отруєння грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися і доволі швидко (через 30 хвилин після споживання), і впродовж декількох днів. За наявності будь-якого з наведених нижче симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря:
- нудота;
- блювота;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, поява галюцинацій.
Отруєння грибами: як надати першу допомогу
У разі появи ознак отруєння грибами насамперед потрібно терміново зателефонувати на "103".
Читайте такожКоронавірус: основні симптоми та ознаки хвороби COVID-19Якщо є можливість, промити шлунок простою водою чи прийняти сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля - 0,5 г/кг маси тіла).
До приїзду невідкладної допомоги треба дотримуватися постільного режиму й пити багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) – це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини.
Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів.
У жодному разі не потрібно займатися самолікуванням – це може бути небезпечно для життя.
Залишки грибів або страв із них слід обов’язково зберегти, щоб завдяки лабораторному дослідженню з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Запалення легенів під час хвороби COVID-19: особливості коронавірусної пневмонії, характерні симптоми
- "Маска потрібна": лікарка дала поради тим, хто переніс коронавірус
- "Крім COVID-19": Ляшко нагадав українцям про загрозу ще однієї інфекційної хвороби
- МОЗ назвало середній коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19
- Коронавірус може спричинити психічні розлади у пацієнтів після одужання - науковці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram