Україна переведе час у ніч на 28 березня. Депутати не змогли скасувати цю традицію.

У ніч з 27 на 28 березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинника переведуть на годину вперед о 3:00 ранку. Відповідно, через переведення годинників час на сон скоротиться на годину. Для деяких людей це досить болючий процес, а також зміна ритму життя.

Пропонуємо кілька порад, як підготувати організм до нового графіку, і пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров'я.

Прокидатися раніше

За кілька днів до переведення стрілок годинника лікарі рекомендують почати прокидатися на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Таким чином організм зможе звикнути до нового графіку.

Не перевтомлюватися

Щоб переведення годинників не позначилося на здоров'ї вашого організму, фахівці радять уникати надмірних фізичних навантажень, не затримуватися на роботі і, по можливості, більше відпочивати.

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Дослідники з'ясували, що в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%. Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для літніх людей і тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи.

Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%.

Не нервувати

Заспокійлива музика, трав'яні чаї і прогулянки на свіжому повітрі допомагають знизити рівень стресу в організмі. Так, чим менше ви будете нервувати, тим простіше буде адаптуватися до літнього часу.

Свіже повітря

Свіже повітря і регулярні прогулянки повинні бути невід'ємною частиною здорового способу життя кожної людини. В умовах, коли можливість виходити з дому обмежена, частіше провітрюйте, благо, на вулиці вже досить тепло. Це корисно незалежно від того, наближається перехід на літній час чи людина взагалі живе в країні, де стрілки годинника ніколи не переводять (а є і такі країни).

Однак коли попереду - зміна режиму дня, знайдіть можливість для піших прогулянок. В ідеалі, це варто зробити за тиждень до переведення стрілок на літній час. Якщо немає можливості для прогулянки, провітріть і 2-3 рази на день виконайте 15-30-хвилинну гімнастику.

Увага до їжі

Постарайтеся не посилювати стрес, який викликає в організмі перехід на літній час, додатковим стресом від неправильного харчування. Варто виключити жирну і гостру їжу, їсти поменше солодкого. Оскільки після зими натуральні овочі з вітамінами не знайти, логічно почати приймати вітаміни в таблетках.

Не сідайте за кермо

Вищезгадана рекомендація про піші прогулянки відмінно поєднується і з рекомендацією не сідати за кермо в перші дні після переведення годинників на літній час. Порушення режиму, нестача сну можуть спровокувати стан, в якому краще не керувати машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає.

Відмовтеся від кави і алкоголю

Медики також рекомендують в перші дні після переходу на літній час відмовитися від кави та алкогольних напоїв. Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.

Літній час 2021: переведення годинників в Україні

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Автор: Вікторія Гордієнко