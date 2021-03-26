У ніч з 27 на 28 березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинника переведуть на годину вперед о 3:00 ранку. Відповідно, через переведення годинників час на сон скоротиться на годину. Для деяких людей це досить болючий процес, а також зміна ритму життя.
Пропонуємо кілька порад, як підготувати організм до нового графіку, і пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров'я.
- Прокидатися раніше
За кілька днів до переведення стрілок годинника лікарі рекомендують почати прокидатися на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Таким чином організм зможе звикнути до нового графіку.
- Не перевтомлюватися
Щоб переведення годинників не позначилося на здоров'ї вашого організму, фахівці радять уникати надмірних фізичних навантажень, не затримуватися на роботі і, по можливості, більше відпочивати.
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Дослідники з'ясували, що в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%. Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для літніх людей і тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи.
Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%.
- Не нервувати
Заспокійлива музика, трав'яні чаї і прогулянки на свіжому повітрі допомагають знизити рівень стресу в організмі. Так, чим менше ви будете нервувати, тим простіше буде адаптуватися до літнього часу.
- Свіже повітря
Свіже повітря і регулярні прогулянки повинні бути невід'ємною частиною здорового способу життя кожної людини. В умовах, коли можливість виходити з дому обмежена, частіше провітрюйте, благо, на вулиці вже досить тепло. Це корисно незалежно від того, наближається перехід на літній час чи людина взагалі живе в країні, де стрілки годинника ніколи не переводять (а є і такі країни).
Однак коли попереду - зміна режиму дня, знайдіть можливість для піших прогулянок. В ідеалі, це варто зробити за тиждень до переведення стрілок на літній час. Якщо немає можливості для прогулянки, провітріть і 2-3 рази на день виконайте 15-30-хвилинну гімнастику.
- Увага до їжі
Постарайтеся не посилювати стрес, який викликає в організмі перехід на літній час, додатковим стресом від неправильного харчування. Варто виключити жирну і гостру їжу, їсти поменше солодкого. Оскільки після зими натуральні овочі з вітамінами не знайти, логічно почати приймати вітаміни в таблетках.
- Не сідайте за кермо
Вищезгадана рекомендація про піші прогулянки відмінно поєднується і з рекомендацією не сідати за кермо в перші дні після переведення годинників на літній час. Порушення режиму, нестача сну можуть спровокувати стан, в якому краще не керувати машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає.
- Відмовтеся від кави і алкоголю
Медики також рекомендують в перші дні після переходу на літній час відмовитися від кави та алкогольних напоїв. Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.
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