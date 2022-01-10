МОЗ оновило карантинне зонування регіонів.

У двох областях COVID-показники відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ.

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На Херсонщині погана динаміка рівня госпіталізацій впродовж двох останніх днів.

Завантаженість ліжок з киснем в обох регіонах в межах норми.

Ситуація в країни залишається стабільною - всі інші регіони відповідають показникам встановленої по всій країні "жовтої" зони карантину.

Зауважимо, днем раніше показникам "помаранчевої" зони відповідала тільки Херсонська область.

Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.

З 30 грудня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину.

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