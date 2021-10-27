У Києві вже два дні спостерігається перевищення показника заповненості ліжок з киснем.

Рішення про переведення Києва в "червону" зону епіднебезпеки може бути прийнято вже цієї п'ятниці, 29 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ефірі телеканалу "Київ" заступник голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

За її словами, наразі в Києві спостерігається стрімке зростання захворюваності на COVID-19 та високі темпи госпіталізації.

"Тому наразі Київ фактично однією ногою вже в "червоній" зоні. Для того, щоб той чи інший регіон потрапив в "червону" зону епіднебезпеки, має бути протягом 3-х днів перевищення встановлених показників, один із яких – це заповненість ліжок з киснем. Якщо він складає більше ніж 65%, то це є підставою для оголошення в регіоні "червоної" зони. Наразі Київ два дні поспіль уже має цей показник", - зазначила Старостенко.

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На уточнююче запитання, чи означає це, що якщо завтра у Києві знову буде зафіксовано перевищення зазначеного показника, то з п’ятниці місто може потрапити у "червону" зону, Старостенко відповіла: "Я думаю, що післязавтра може бути рішення державної комісії ТЕБ та НС про переведення столиці у "червону" зону у наступні найближчі дні".

Як приклад вона навела Київську область - сьогодні стало відомо, що вона переходить у "червону" зону з 30 жовтня.

"Тобто є кілька днів, 2-3 дні дається для того, щоб максимально підготуватися до цього режиму", - додала Старостенко.

За її словами, столична влада робить все, що залежить від міста, щоб збільшити кількість ліжкомісць, які приймають хворих на COVID-19.

Вона звернулась до киян з закликом вакцинуватися, бо статистика показує, що 95% всіх, хто потрапляє в лікарню - це нещеплені особи, і 99% тих, хто помирає – це також особи, які не вакцинувалися.

За інформацією заступниці голови КМДА, наразі у Києві зайнято 61% ліжкомісць, які виділені у 21 лікарні для хворих на коронавірусну хворобу, з них зайнято 65,7% ліжок з киснем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про введення з 30 жовтня "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Автор: Інна Андаліцька