Апарати вироблятимуть у Хмельницькому.

Україна і Швейцарія підписали меморандум про спільне виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

Читайте такожBBC: COVID-19 уражає легені гірше, ніж вважалосяВіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та посол Швейцарії в Україні та Молдові Клод Вільд підписали меморандум про взаєморозуміння між Урядами України та Швейцарії щодо українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легенів у відповідь на виклики COVID-19" - Проект фаза I, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Меморандум між Урядами України та Швейцарії є яскравим прикладом, як ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими європейськими партнерами в боротьбі з COVID-19. Відкриття у Хмельницькому виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень дозволить забезпечити державні медичні заклади доступним обладнанням та гарантувати допомогу тяжкохворим пацієнтам з коронавірусом", - зазначила Стефанишина.

За її словами, важливо також і те, що це рішення підтримає економіку України.

"Саме такий формат локалізації виробництва дозволяє створити нові робочі місця, забезпечити обмін досвідом і технологіями і одночасно зміцнити нашу співпрацю з міжнародними партнерами. Символічно, що центром для європейських інвестицій стане місто, де ми плануємо відкрити наступний офіс з євроінтеграції", - сказала вона.

Рішення дозволить залучити грант у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн дол. США) на будівництво виробничої лінії з випуску апаратів вентиляції легенів у Хмельницькому. Апарати були розроблені швейцарським федеральним технологічним інститутом в м. Цюріх. Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства "Новатор", яке входить до складу ДК "Укроборонпром" і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

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Автор: Леся Лещенко