Лікарка розповіла, як зараз хворіють українці та що змінилося.

В Україні, попри зменшення добового показника нових хворих на коронавірус, збільшується кількість пацієнтів з ускладненнями.

Про це розповіла керівниця Центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук в ефірі каналу "Україна 24".

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"Є багато статистичних показників — щодо госпіталізації, тестування і так далі. Ми всі намагаємося з цих показників робити висновки про те, чи підходить епідемія до кінця, оскільки всі втомилися. Є такий погляд, що якщо від усієї кількості протестованих не більше 5% позитивних тестів, то ситуація з епідемією вважається підконтрольною. Якщо більше, то ситуація ще нестабільна, вона може бути просто хвилеподібною. Зараз ми, можливо, зловили хвилю захворюваності, яка спадає. Я сподіваюся, що вона вже добігає кінця, але потрібно бути обережними в таких прогнозах", — сказала вона.

Лікарка розповіла, як зараз хворіють українці та що змінилося.

"Дуже важливий показник заповнювання лікарень, які займаються ковідом. Зараз опорні лікарні не заповнені — 50-60%, хоча в минулі місяці ми бачили до 90-95%. Якою б не була статистика обстежень, для мене як лікаря, який практикує, важливий показник госпіталізації. Він дійсно менший, але і профіль пацієнтів змінився. Менше легких форм, більше пацієнтів з фіброзними змінами, з ускладненнями", — розповіла вона.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За даними МОЗ, в Україні вчора було виявлено 3 тис. 939 нових випадків COVID-19, померли 177 осіб.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 167 тис. 655 особи; померли – 21 тис. 046.

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Автор: Андрій Василюк