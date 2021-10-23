В ОДА запровадили для таких закладів наліпки з написом "Ми вакциновані від COVID-19".

Чернівецька облдержадміністрація запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19" для закладів, у яких 100% працівників щеплені.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

"Ресторани та кафе, торговельно-розважальні центри, спортивні зали – усі ці заклади зможуть вільно надавати послуги у "червоній" зоні лише за умови, що персонал буде вакцинованим від COVID-19. Аби відзначити буковинських підприємців, котрі прагнуть вести бізнес безпечно, Чернівецька ОДА запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першою така позначка з’явилася на дверях ресторану Don Gustavo. Вона є свідченням того, що 100% персоналу закладу вакциновані від коронавірусу та зможуть продовжувати роботу у "червоній" зоні епіднебезпеки.

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Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області

За минулу добу, 21 жовтня, у Чернівецькій області зафіксовано 601 новий випадок зараження коронавірусом, 14 людей померли.

Наразі регіон перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Світлана Макринська