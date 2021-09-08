Разом з тим директор лікарні запевнив, що медзаклад повністю забезпечений кадрами, ліками та необхідним обладнанням.

У Харківській обласній інфекційній лікарні наразі зайняті усі 200 місць, реанімація закладу заповнена на 100%.

Про це 8 вересня в ефірі "Українського радіо. Харків" розказав директор лікарні Павло Нартов, пише Суспільне.

"Лікарня розрахована на 330 ліжок, на сьогодні з підозрою та підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" у нас перебувають 200 хворих. За останні кілька тижнів кількість хворих збільшується. Сьогодні госпіталізували 26 хворих, учора - 13 людей, у суботу - до 30", - розказав Нартов.

"Є хворі з тяжким перебігом. Реанімація розрахована на 12 ліжок, вона заповнена на 100%. Люди перебувають на апаратах штучного дихання", — каже директор обласної інфекційної лікарні.

Читайте такожУ громадському транспорті Харкова знову "полюватимуть" на антимасочників

"Щодо забезпечення кадрами, ліками, обладнанням - усім забезпечені. Кадри у нас залишилися, що й раніше. Коли ситуація була стабільною, наші співробітники йшли у відпустки, були на простої, жодного не звільняли", — сказав Нартов.

Нагадаємо, найближчим часом Харківська область, як і інші регіони України, можуть перейти до "жовтої" зони епіднебезпеки COVID-19.

За добу на Харківщині коронавірус підтвердився майже у 250 людей - це найвищий показник з травня цього року.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко