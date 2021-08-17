Чоловік з блідо-синім кольором обличчя впав на пероні, у нього стався серцевий напад.

У метро Києва поліцейський врятував життя пасажира. Правоохоронець не розгубився, коли побачив непритомного чоловіка на пероні, він реанімував його протягом 20 хвилин. У пасажира стався серцевий напад.

Про це Відділ комунікації поліції Києва повідомив у Facebook.

"Правоохоронець Максим Троценко провів серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора, навички зі застосування якого отримав на курсах з надання першої домедичної допомоги", - розповіли у Відділі.

Інцидент стався на станції метро "Нивки". Працівниця підземки звернулася до правоохоронця та повідомила йому про те, що один з пасажирів втратив свідомість на платформі. Поліцейський швидко відреагував, коли побачив чоловіка с блідо-синім кольором обличчя.

Він використав дефібрилятор, який розміщений на станції метро, та врятував чоловікові життя. У пасажира був серцевий напад.

"Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце і повільне дихання, тому одразу взяв стаціонарний дефібрилятор та розпочав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги. Реанімація тривала близько 20 хвилин, після чого чоловік прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики та госпіталізували хворого до лікарні", - розповів про свій героїчний вчинок поліцейський.

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Лікарі швидкої допомоги, які забрали пасажира з серцевим нападом до лікарні, високо оцінили дії правоохоронця. Поліцейський вчасно та правильно допоміг людині та дійсно врятував йому життя.

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Автор: Поліна Кузенко