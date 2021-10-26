Наразі у місті на коронавірус хворіють 22 людини, але всі вони лікуються амбулаторно.

На Львівщині у курортному містечку Моршин, який навесні взяв участь в експерименті Міністерства охорони здоров’я з масової вакцинації, немає жодного госпіталізованого пацієнта із коронавірусом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Руслан Ільницький.

"Ми стовідсотково можемо сказати, що експеримент, який ми провели у квітні-травні із вакцинації населення міста, вдався. Влітку у нас взагалі не було хворих на COVID-19. З початком чергової хвилі захворюваності була госпіталізована лише одна 80-річна бабуся, але вона мала щеплення і перенесла хворобу у легкій формі, лише тиждень перебувала у лікарні. Зараз по місту ми маємо 22 людини, які хворіють на коронавірус, але всі вони лікуються вдома, амбулаторно, ніхто не госпіталізований", - розповів Ільницький.

За його словами, станом на 26 жовтня у Моршині двома дозами вакциновані 74% жителів міста, однією дозою – 75%.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, скільки українців вдалося врятувати завдяки вакцинації за останні чотири місяці"У нас працюють всі санаторії, є відпочивальники, працівники санаторіїв вакциновані на 100%. А приймаємо людей лише тих, хто має сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - зазначив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, у курортному містечку Моршин на Львівщині 16 квітня запустили пілотний проект Міністерства охорони здоров’я України з масової вакцинації містян від COVID-19 для вироблення колективного імунітету.

У серпні МОЗ повідомило, що в Моршині з червня не було нових випадків COVID - там на той момент вакцинували 66% дорослого населення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Мирослава Бзікадзе