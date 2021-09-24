Його дружина хоче особисто їм віддячити.

У Львові пасажири трамвая врятували чоловіка, якому різко стало погано. Вони двічі запустили його серце.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Водій трамвая згадує, як хтось із пасажирів сказав їй, що людині стало погано. Вона зупинила вагон, схопила аптечку і запитала, чи є серед пасажирів лікарі. На її прохання про допомогу відгукнулися відразу кілька людей.

Вони реанімували чоловіка до приїзду швидкої допомоги. Медики забрали його в реанімацію.

Читайте такожГеращенко розповів про хід розслідування замаху на ШефіраЙого рятувальниками виявилися студентки медуніверситету. Дівчата розповіли, що допомагали невідомим хлопцям, які теж кинулися реанімувати чоловіка.

З'ясувалося, що того дня 68-річний чоловік повертався з роботи. До будинку залишалося всього дві зупинки, коли йому стало погано.

Минулого року він переніс інфаркт, тому дружина тепер не відходить від дверей його палати. Вона хоче знайти всіх, хто брав участь у порятунку чоловіка, щоб подякувати їм особисто.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі медики врятували життя українському військовослужбовцю, який перебував у критичному стані після кульового поранення в голову.

А у Львові лікарі дивом врятували жінку, що знаходиться на десятому тижні вагітності після ЕКЗ.

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Автор: Людмила Жерновська