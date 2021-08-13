У першій п’ятірці Київ, Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області.

Лідером за охопленням щепленнями від COVID-19 дорослого населення є місто Київ, де провакциновано принаймні однією дозою майже 667 тис. жителів, двома дозами – 395 тис.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook

Зазначається, що в першій п’ятірці також Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області.

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Найнижчі показники охоплення у Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської та Одеської областей.

У МОЗ додали, що станом на 11 серпня 2021 року вже щеплено 4,4 млн осіб, з них отримали дві дози й завершили вакцинацію майже 2,6 млн українців.

Кількість щеплень у липні склала 2,9 млн та перевищила кількість щеплень, зроблених за попередні чотири місяці вакцинальної кампанії (кінець лютого – червень) – 2,7 млн. За 11 днів серпня вже здійснено понад 1,4 млн щеплень.

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Автор: Леся Лещенко