Пандемія коронавірусу затягнеться ще на кілька років, вважає Кузін.

Пандемія коронавірусу COVID-19 точно не закінчиться у 2021 році, вона може тривати ще від двох до п'яти років.

Пандемія не завершиться цього року, оскільки коронавірус швидко мутує, щомісяця стають відомі нові штами, розповів заступник очільника МОЗ, головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна".

Водночас він підкреслив, що наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини від COVID-19.

"...Це (пандемія – Ред.) триватиме принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування... ", – спрогнозував співрозмовник.

Нагадаємо, 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок пандемії коронавірусу. У березні того ж року в Україні стартував карантин. Обмежувальні заходи не раз продовжували. Влада вирішила, що карантин в Україні має діяти до 1 жовтня 2021 року.

Ситуація з коронавірусом в Україні – що потрібно знати

У нашій країні станом на 27 серпня COVID-19 діагностовано у 2 280 203 осіб, одужали 2 204 682 пацієнти, а померли – 53 632. Протягом 26 серпня вірус знайшли у 2 032 осіб, а 25-го він був діагностований у 1 581 особи.

Автор: Екатерина Присяжнюк