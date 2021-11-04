За кожного щепленого медзаклад отримує від Національної служби здоров’я України по 85 грн.

У Національній службі здоров’я повідомили, скільки українців і якими вакцинами щеплені від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Вона нагадала, що робота медичних працівників, задіяних у процесі вакцинації громадян від COVID-19, оплачується державою. Для цього медзаклад має укласти договір з НСЗУ.

Програмою медичних гарантій на поточний рік передбачено окремий пакет з вакцинації від COVID-19, а бюджетом програми на ці цілі передбачено 1,5 млрд грн.

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Також Бойко розповіла, що станом на 1 листопада понад 10 млн українців отримали першу дозу вакцини і понад 7,5 млн – дві дози. З них вакцинами виробництва компанії Pfizer-BioNTech щеплено понад 4,3 млн людей, CoronaVac – понад 3 млн, вакциною AstraZeneca – понад 1,3 млн, Moderna – понад 1 млн.

Від початку кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених - громадяни віком 20-39 років.

Наразі в Україні 1 тис. 174 медичних заклади мають договори з НСЗУ на проведення вакцинації, з них 65 приватні і 14 лікарів-ФОП.

З початку року НСЗУ виплатила понад 397 млн грн на проведення щеплень від COVID-19.

Також Бойко розповіла, що медзаклади отримують оплату за фактичну кількість щеплених: 25 грн за першу дозу і 60 – за другу.

Вона підкреслила, що вакцина вже оплачена або коштами платників податків, або міжнародними донорами, або отримана як гуманітарна допомога в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого. На сьогоднішній день повністю імунізовані від коронавірусної хвороби майже 7,7 млн українців. За даними МОЗ, 93,2% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоронавірусної вакцини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк