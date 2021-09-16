Захворюваність на коронавірусну хворобу в області зростає.

У Харківській області в реанімаціях і серед померлих хворих на COVID-19 немає жодного вакцинованого.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, інформує прес-служба ОДА.

Він констатував, що захворюваність в області зростає.

"За вчорашній день майже в 500 осіб підтверджено COVID-19. За останню добу було майже 140 госпіталізацій хворих. Тому, безумовно, у нас є негативна динаміка", - сказав Черняк.

Він також повідомив, що зараз у "ковідних" лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом.

"Із цих 947 осіб, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - підкреслив заступник голови ХОДА.

Що стосується результативності дії різних вакцин, заступник голови ОДА зазначив, що зараз усі вакцини, якими щепили жителів області (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "працюють".

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Коронавірус в Україні

В Україні вчора, 15 вересня, зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 629 дітей та 95 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, померли від ускладнень - 101.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), Одеській (347) областях та Києві (362).

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Автор: Леся Лещенко