Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та посол Франції Етьєн де Понсен підписали угоду щодо закупівлі Україною надсучасного обладнання для проведення мамографії.

Україна і Франція домовились про міждержавне медичне співробітництво.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі з послом Французької Республіки Етьєном де Понсеном.

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Степанов зазначив, що Україна і Франція об'єднають зусилля в боротьбі з раком молочної залози та розпочнуть міждержавне медичне співробітництво.

«Ми підписали угоду, за якою в Україні невдовзі з'явиться надсучасне обладнання для мамографії від GE Healtрсare. Як відомо, рак молочної залози найтяжче піддається виявленню, тому рання його діагностика є дуже важливою», - зазначив він.

За словами очільника МОЗ, цей проект стане початком і основою для впровадження інших проектів, які теж обговорювались на зустрічі.

Довідка УНІАН. За даними МОЗ, в Україні більше одного мільйона людей мають онкологічні захворювання, щороку від них помирають до 80 тис. осіб.

В Україні рак молочної залози посідає перше місце у структурі онкохвороб та смертності від злоякісних новоутворень у жінок. Щороку в країні діагностується близько 6,5 тис. нових випадків раку молочної залози.

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Автор: Бредіхіна Ганна