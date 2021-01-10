Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив підтримку народу та уряду Індонезії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття родинам пасажирів літака рейсу SJ182, що розбився в Індонезії.

Про це міністр написав у Twitter.

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"Вражений трагічними повідомленнями про катастрофу авіарейсу Sriwijaya SJ182 в Індонезії. Я глибоко співчуваю сім'ям жертв. У цей складний час Україна стоїть поруч з народом і урядом Індонезії", - зазначив міністр.

Аварія літака в Джакарті

9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Boeing 737-524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти.

На борту було 62 особи, у тому числі десятеро дітей.

10 січня 2021 року поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після краху Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air.

10 січня 2021 року знайшли чорні ящики Boeing 737, що розбився.

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Автор: Інна Андаліцька