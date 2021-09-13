Лише 31% українців вірять у те, що отримають повну та якісну медичну допомогу в державній чи комунальній лікарні.

Понад 60% українців вважають основною проблемою медичної системи нестачу ліків, обладнання та місць у лікарнях під час спалаху захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного дослідження на прес-конференції в Києві представив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина.

За його словами, понад 63% респондентів вважають, що дефіцит ліків й обладнання, а також нестача кількості місць у лікарнях під час спалаху захворювань є серйозною проблемою в медичній системі.

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Крім того, суттєвою проблемою, на думку близько 50% опитаних, є відсутність спеціалістів, неоднозначність діагностування та лікування захворювань тощо.

Водночас, близько 40% українців заявили про серйозність проблеми корупції серед медпрацівників.

Сухарина зазначив, що уявлення респондентів про такі проблеми у системі охорони здоров’я відрізняються залежно від типу населеного пункту.

Так, мешканці столиці вбачають суттєво менше проблем у медичній системі, аніж жителі інших міст та сіл.

За даними опитування, лише 31% респондентів вірять у те, що отримають повну та якісну медичну допомогу в державній чи комунальній лікарні у разі захворювання, 28% – взагалі в це не вірять, а 33% скоріше не впевнені.

***Загальноукраїнське дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня.

Загалом опитали 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Медицина в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи