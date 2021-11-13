В центрах і пунктах вакцинації по всій Україні зараз доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

В Україні на сьогодні для щеплень від COVID-19 доступні 10,32 млн доз вакцин різних виробників.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) у Facebook.

"Станом на 10 листопада 2021 року Україна вже отримала понад 31 млн доз вакцин різних виробників", - йдеться у повідомленні.

Нині для вакцинації доступні: 4,56 млн доз CoronaVac; 2,93 млн доз Moderna; 2 млн доз Comirnaty і 830 тис. доз AstraZeneca.

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Зазначається, що в центрах і пунктах вакцинації по всій Україні доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. Майже 3 млн доз вакцини Moderna, яку доставили в межах COVAX, зараз знаходяться на національному складі. Незабаром їх розвезуть по всіх регіонах.

"До кінця 2021 року Україна законтрактувала ще 11 млн доз вакцини Comirnaty, та очікує отримати ще 4 млн доз цієї вакцини в межах міжнародної допомоги", - додали в ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 13 листопада понад 12 млн українців вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

За добу 12 листопада щеплення отримали 854 осіб. Одну дозу отримали 135 тис. 727 осіб, повністю імунізовані - 164 тис.127.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовська