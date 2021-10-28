За ці кошти планують закупити більшу кількість експрес-тестів та розвивати інфраструктуру зі зберігання вакцин.

Кабінет міністрів додатково виділяє 242 млн грн на реалізацію програми з протидії поширенню COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

"Сьогодні у порядку денному у нас рішення про направлення додаткових 242 млн грн на програму протидії коронавірусу в Україні. За ці кошти зможемо закупити більше експрес-тестів та покращити тестування, а також завершити реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проектом щодо інфраструктури зберігання вакцин", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко