В Україні уряд опрацьовує механізм запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки від педагогів законодавчо не вимагають обов'язково щеплюватися від COVID-19.
Як заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна, вчителі є потенційними носіями вірусу, які знаходяться в групі дітей і колег.
"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест", - заявив Шкарлет.
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Міністр додав, що спочатку в сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.
"Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих", - додав він.
Нагадаємо, 18 травня в Україну доставили другу партію вакцини від коронавірусу Pfizer. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цієї вакциною прищеплюватимуть вчителів.
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