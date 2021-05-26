Протягом післясвяткового періоду кількість нових виявлень коронавірусної хвороби продовжила зменшуватися.

В Україні смертність від COVID-19 зменшилася більш ніж удвічі, порівняно з піковими значеннями початку квітня, але все ще залишається високою.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 26 травня – 8 червня від Національної академії наук України.

Зазначається, що протягом післясвяткового періоду кількість нових виявлень коронавірусної хвороби продовжила зменшуватися. 24 травня було зафіксовано найменшу кількість офіційних виявлень із серпня 2020 року.

Читайте такожВ Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, закуплена за кошти держбюджету (фото, відео)Також кількість нових виявлень COVID-19 суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів, що вказує на збільшення затримок оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків.

Коронавірус в Україні: дані

За минулу добу в Україні зафіксували 3 тис. 395 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 189 тис. 858 осіб. Одужала 1 млн 990 тис. 051 особа. ПЛР-тестувань проведено 10 млн 076 тис. 621. Летальних випадків зареєстровано 49 тис. 893.

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Автор: Костянтин Гончаров