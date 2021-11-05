Такі центри планують відкрити у кожному обласному центрі.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував відкриття в областях центрів, які будуть вносити дані про вакцинацію за кордоном в електронну систему охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів міністр під час зустрічі з журналістами.

"Щоб не було ніякої можливості підробляти довідки, ми хочемо відкрити в кожній області по два-три центри, де можна буде перевести міжнародний сертифікат на внутрішній. Міжнародний сертифікат діє на території України. Якщо ти хочеш занести дані в електронну систему охорони здоров'я, то приходиш в цей центр. Там буде доступ до всіх документів з кожної країни, які вони видають. Там будуть всі угоди. Тобто люди будуть навчені, у них буде доступ і вони будуть вносити", - пояснив міністр.

Ляшко уточнив, що такі центри планують відкрити у кожному обласному центрі.

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Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Понад 11 млн українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, з початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 086 тис. 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 762 тис. 884. Загалом проведено 18 млн 848 тис. 929 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко