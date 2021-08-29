За добу зафіксовано смерть 34 інфікованих людей.

Минулої доби, 28 серпня, в Україні зафіксовано 1 906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними Центру громадського здоров'я, серед хворих 134 дитини та 40 медпрацівників, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

722 людини забрали до лікарні. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Окрім того, за добу зафіксовано смерть 34 інфікованих. Водночас одужали 685 осіб.

Читайте такожКоли з'явиться українська COVID-вакцина: у МОЗ розповіли подробиці28 серпня в Україні зробили 18 344 ПЛР-тести, а також протестували методом ІФА 3 661 людину, експрес-тестами - 16 859 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 191 особу, одужало 2 206 392 осіб, померли 53 720 хворих на COVID-19, проведено ПЛР-тестувань 11 949 470.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова