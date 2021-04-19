Оновлення протоколу відбудеться найближчим часом.

Міністерство охорони здоров'я України напрацьовує оновлений протокол надання допомоги вагітним під час COVID-19.

Читайте такожУ Миколаєві від COVID-19 померла породілля, яка виношувала двійнюЯк передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила перша заступниця глави МОЗ Ірина Садов'як.

За її словами, протокол клінічного ведення пацієнтів з COVID-19 постійно оновлюється.

"Нещодавно він був оновлений, і ми зараз працюємо над новим оновленням, де будуть надані рекомендації щодо антикоагулянтної терапії у дітей. А також важливий розділ - це надання допомоги вагітним під час COVID-19", - сказала Садов'як.

Вона зазначила, що таке оновлення відбудеться найближчим часом.

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Автор: Надя Пришляк