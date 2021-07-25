На окупованому півострові протягом останнього місяця погіршується ситуація з коронавірусом.

На пунктах пропуску через адміністративний кордон окупованого Криму з материковою Україною знову будуть проводити експрес-тестування на COVID-19.

Як повідомляє "Асоціація реінтеграції Криму", про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Сергій Козир.

"Планується, що протягом 6-7 днів ми відновимо проведення тестування на КПВВ. Це пов’язано з ухваленням постанови Кабміну. Що стосується обмежень, то це не наша прерогатива, ми свої пропозиції надали", – сказав він.

Влада Херсонської області раніше зверталася до Кабміну з проханням відновити тестування на коронавірус на адмінкордоні з окупованим Кримом через антирекорди із захворюваності, які фіксують на півострові, та зростання кількості пасажирів, які перетинають адмінкордон.

Влада України раніше послабила карантинні обмеження, в зв’язку з чим громадянам з 17 червня не потрібно було встановлювати додаток "Дій Вдома", залишатися на самоізоляції та проходити тестування на коронавірус при перетині адмінкордону Криму з Херсонською областю.

На окупованому півострові протягом останнього місяця зростає захворюваність на коронавірус. Російська адміністрація допускає закриття Криму та дострокове завершення курортного сезону, якщо ситуація стане катастрофічною.

Автор: Дмитро Захаров