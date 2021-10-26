Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова готова безкоштовно стати "віп агітатором" вакцинації.
Про це вона сказала в ефірі "Свобода слова на ICTV".
Вона зазначила: "Можу безкоштовно бути віп агітатором вакцинації, тому що, подобається це комусь чи не подобається, але людство нічого кращого не придумало".
Вона наголосила, що в кожного є право вибору - якщо хтось не хоче вакцинуватися, то нехай сидить вдома і чекає поки епідемія пройде, але не ходить на роботу, заражаючи людей.
Читайте такожУкраїнські поліцейські отримають "ковідні" значки: що відомоВона зазначила, що купуючи підробний сертифікат "людина перестає бути нормальною і стає мерзотником". При цьому наголосила, що такі люди мають бути покарані.
Вона нагадала, що відповідальність несе як той, хто продає підробний сертифікат, так і той, хто його купує.
Раніше повідомлялося, що найближчими днями буде ухвалено рішення про перехід ще 5 областей в "червону" зону.
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Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.