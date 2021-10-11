Лікарню обігрівають 2 котлами: один – для води, інший дає тепло. Якщо на вулиці тепліше й палати добре нагріває сонце, подачу тепла призупиняють і відновлюють на вечір.

В Україні ще не розпочався опалювальний сезон, а тому більшість лікарень ще не отримують тепло. Проте шпиталь на Волині почали обігрівати ще 3 тижні тому. Там лежать хворі на коронавірус.

Як йдеться у сюжеті 24 каналу, ще три роки тому медзаклад відмовився від використання газу і почали опалювати дровами.

Лікарню обігрівають 2 котлами: один – для води, інший дає тепло. Якщо на вулиці тепліше й палати добре нагріває сонце, подачу тепла призупиняють і відновлюють на вечір.

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Кочегар Вадим Гордійчук запевнив, що шпиталь спалює за 8 днів 22 куби.

"У твердопаливному котлі палимо тільки вдень, коли гріємо воду", – наголосив він.

Пацієнтка шпиталю Людмила Приступа розказала журналістам про теплі приміщення лікарні.

"Батареї вдень я не пробую, а вночі вони теплі. Тепло. Ми не змерзаємо", – запевнила жінка.

Медустанова не залежить від коливання ціни на газ і у такий спосіб відчутно економить.Окрім того, на Волині простіше купити сировину з відходів деревооброблення. За словами завідувача господарства лікарні Олександра Герасимчука, у приміщенні та палатах контролюють температурний режим щодня – вранці й увечері.

"Подаємо дані в управління. Тоді вирішуємо, яку подавати температуру, щоб вона була комфортна для пацієнтів", – розповів Герасимчук.

Наразі лікарняна котельня працює на мінімальному режимі. За добу тут спалюють до 3 кубів щепи. Колоди використовуватимуть, коли настануть сильні морози.

Наявність власної котельні й перехід на енергоощадні технології дозволяє лікарні самій регулювати власний комфорт й не залежати від міста чи навколишніх сіл. Тепло у палатах важливе не лише для комфорту медиків та пацієнтів. З початку пандемії корпус Волинської обласної клінічної лікарні перепрофілювали під шпиталь із хворими на коронавірус. На сьогодні на лікуванні у медзакладі є 1,5 сотні пацієнтів, деякі з яких під високими потоками кисню. Холод у палатах може лише погіршити стан хворих пацієнтів.

Виконувач обов'язків директора лікарні Олександр Дудар зазначив, що у приміщенні є інфекційний корпус. Там перебувають пацієнти з температурою та ознобом – симптомом, який полягає у виникненні відчуття холоду.

"На початку вересня були холодні дні, коли температура сягала 6 – 7 градусів уночі. Саме тому вирішили ввімкнути швидше опалення. Температурний режим у корпусі у Боголюбах є 18 – 20 градусів", - наголосив Дудар.

Як писав УНІАН, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля наразі готовність до опалювального сезону понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%.

"Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і буде триматись так не менше трьох днів", - сказав він.

Також прем’єр додав, що Україна накопичила 18,8 млрд кубометрів газу та має достатньо коштів на закупівлю блакитного палива для сталого проходження зими.

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Автор: Вікторія Гордієнко