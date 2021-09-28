Також у Київ привезли нирки та печінку від цього донора. Їх мають пересадити пацієнтам інших лікарень.

Сьогодні поліцейським гелікоптером авіації МВС з Вінниці до Києва оперативно доправили живе серце 38-річного донора, який загинув від нещасного випадку, для пересадки 12-річній дівчинці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook і розмістив відповідне фото.

"У цьому жовтому контейнері, який тримає наш видатний хірург Борис Тодуров, - серце 38-ми річного чоловіка, який внаслідок нещасного випадку отримав травми, несумісні з життям", - написав міністр.

За його словами, щойно закінчилась операція з пересадки серця 12-річній дівчинці, яка втратила б життя, якби вчасно не доставили орган.

Читайте такожУ Луцьку через спалах COVID-19 у дитбудинку госпіталізовано 17 вихованців"Серце вже б'ється у її грудях! У межах спільного з МОЗ проекту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці донорське серце лише за 50 хвилин було доправлено до Києва", - зазначив Монастирський.

Він додав, що нирки та печінку від того самого 38-річного вінницького донора із супроводом патрульної поліції терміново привезли у Київ для пересадки пацієнтам інших лікарень.

Монастирський наголосив, що завдяки донору, авіації МВС і патрульним поліцейським шанс на лікування та життя отримали чотири пацієнти.

"Дві нирки буде сьогодні пересаджено дівчаткам 12 та 17 років. Печінку отримає ще одна 17-річна дівчина, яка вже близько місяця перебуває у критичному стані в реанімації", - додав глава МВС.

Раніше повідомлялося, що у Львові провели першу в Україні трансплантацію легень і трансплантацію серця дитині. Пізніше у Львові вперше за 20 років провели трансплантацію рогівки ока.

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Автор: Інна Андаліцька