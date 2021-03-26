З 1 квітня майбутні мами отримуватимуть безоплатні медичні послуги за новим пакетом.

У Національній службі здоров'я (НСЗУ) розповіли про новий пакет “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”, який запрацює з 1 квітня.

Читайте такожВ Україні 1 квітня зросте тариф на пологи і медичну допомогу новонародженимЯк повідомляє прес-служба НСЗУ, у 2021 році в Програмі медичних гарантій передбачено усі найважливіші види медичної допомоги на первинному, амбулаторному та стаціонарному рівнях для того, щоб жінки дбали про своє здоров’я.

"Якщо у жінки є скарги, або сімейний лікар вважає за потрібне додатково обстежити пацієнтку, він направить до потрібного вузького спеціаліста або на необхідну діагностику. Щорічні огляди у гінеколога мають бути обов’язковими. До гінеколога пацієнтка має право звернутися без направлення. Його допомога безоплатна у поліклініках та жіночих консультаціях, які уклали договір із Національною службою здоров’я за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. У жіночій консультації пацієнтка може безоплатно здати всі аналізи та пройти всі призначені лікарем-гінекологом обстеження, в тому числі - скринінг раку шийки матки", - йдеться у повідомленні.

Також в НСЗУ зазначили, що у Програмі медичних гарантій-2021 в переліку досліджень, які входять в пріоритетні послуги, включено мамографію та колоноскопію. Мамографію сімейний лікар може призначити пацієнтці після 40 років, колоноскопію - після 50 років, а може і раніше, якщо у пацієнтки є скарги і лікар хоче виключити підозру на онкологічне захворювання. Якщо ж у пацієнтки є сімейна історія хвороби, або інші проблеми, варто поговорити з лікарем про діагностику раніше. За направленням лікаря такі обстеження для пацієнток є безоплатними.

Крім того, відповідно до рекомендацій ВООЗ, бажано здійснювати перевірку зору і слуху. Сімейний лікар може створити направлення до офтальмолога та отоларинголога навіть за відсутності скарг.

"Для майбутніх мам з 1 квітня запроваджено окремий пакет послуг “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. В нього включено взяття на облік по вагітності, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику, усі необхідні аналізи та інструментальні обстеження, заняття у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання", - зазначили в НСЗУ.

Тариф на медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах становить 720 грн на місяць. Пацієнтка має право обирати, де спостерігати вагітність, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

"Щодо медичної допомоги при пологах, то з 1 квітня ця послуга залишається пріоритетною. Жінки можуть обирати пологовий будинок, в якому народжуватимуть. Місце проживання чи прописки також не має значення. Жодних благодійних внесків платити не потрібно. Не потрібне для пологів і додаткове направлення наголосили в службі", - запевнили в Національній службі здоров'я.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко