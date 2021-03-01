Варто занепокоїтися, якщо кашель став головним симптомом хвороби.

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про ознаки, які дозволяють запідозрити розвиток запалення легенів.

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Так, варто занепокоїтися, якщо кашель став головним симптомом хвороби.

Наступна ознака - погіршення після поліпшення або будь-яка "простудна хвороба", що триває понад 7 днів.

Запідозрити запалення легенів може людина, у якої не виходить глибоко вдихнути - така спроба призводить до нападу кашлю.

Також до подібних ознак відноситься виражена блідість шкіри на тлі інших симптомів ГРВІ та задишка при невисокій температурі тіла.

При високій же температурі зовсім не допомагають парацетамол або ібупрофен.

"Знання цих ознак необхідно не для того, щоб ви ставили собі діагноз, а для того, щоб не тягнули зі зверненням за медичною допомогою", - підкреслив лікар.

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Автор: УНІАН