Максим Степанов вважає, що низька зарплата медиків в Україні є головною причиною їх виїзду за кордон.

Влада повинна зробити все, щоб українські медики припинили виїжджати працювати за кордон, зокрема, значно збільшити їм розмір заробітної плати.

Про це 24 листопада в ефірі 5 каналу сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, Польща, Чехія і Німеччина спрощують процедуру працевлаштування для медпрацівників-іноземців, щоб ті могли безперешкодно там працювати.

Степанов зазначив, що одним з головних факторів, чому українські лікарі виїжджають, - це низька зарплата.

"Саме тому ми наголошуємо на прийнятті адекватного бюджету на 2021 рік - щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один з головних факторів щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", - сказав міністр.

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Обіцяні доплати медикам в Україні 2020

13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік, необхідні для боротьби з COVID-19.

24 квітня Кабінет Міністрів затвердив рішення про доплати медикам, які лікують хворих на COVID-19 у розмірі до 300% заробітної плати.

30 травня Національна служба здоров'я України уклала необхідні договори з усіма лікарнями.

7 вересня 2020 року Кабмін затвердив механізм доплат до зарплати медикам.

3 жовтня Степанов повідомляв, що в Україні з понад 1 тис. 600 лікарень вже більше ніж 50% отримали кошти та виплатили надбавки медичним працівникам.

23 жовтня 2020 року Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що всі медичні заклади країни отримали кошти для виплати надбавок медпрацівникам з 1 вересня.

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Автор: Денис Прядко