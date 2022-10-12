Влітку медичним закладам України було доставлено понад 380 генераторів.

Відсутність електроживлення не вплине на безперебійну роботу закладів охорони здоров'я України.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Підготовка до осінньо-зимового періоду і до можливих кризових ситуацій в нас розпочалась заздалегідь. Ще протягом літнього періоду було доставлено понад 380 генераторів для роботи медичних закладів. Тож до цієї ситуації заклади підготовлені, і відсутність електроживлення не вплине на безперебійну роботу закладів охорони здоров'я", - наголосила вона.

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За словами Карчевич, наразі МОЗ пропрацьовує додаткові потреби лікарень в генераторах більшої потужності.

Масовані удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

Жителів України закликали з 17:00 до 22:00 знизити навантаження на енергосистему, громадян просили у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору та вночі.

Завдяки економії, у вечірні години 10 жовтня жителі Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5% порівняно зі звичайним осіннім днем.

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" публікує графік відключення світла в столиці на кожен день. Але відключення за графіком буде застосовано лише у разі, якщо у державної енергокомпанії "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

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