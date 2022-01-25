В Івано-Франківській області рівень госпіталізації у понад вдвічі вищий за середній рівень по країні - 107 та 40 осіб на 100 тис. населення відповідно.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що епіцентром спалаху COVID-19 залишаються західні регіони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова.

За її словами, зокрема, в Івано-Франківській області рівень госпіталізації у понад вдвічі вищий за середній рівень по країні - 107 та 40 осіб на 100 тис. населення відповідно.

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"У сусідніх з нею областях також рівень відносно вищий за середні показники. Ситуація також є напруженою у північно-східних областях: Сумська, Харківська, Чернігівська області є також серед найбільш уражених", - зауважила Кузьмінова.

Вона додала, що наймеш ураженими областями є південно-східні, де рівень госпіталізації менший за середній по країні.

Зазначимо, з 27 січня Рівненська область переходить до "червоної" зони епідемнебезпеки.

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