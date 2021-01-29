Це пов'язано з папіломавірусом людини HPV.

Сексолог Анастасія Виноградна розповіла, що через оральний секс можна заразитися інфекцією, яка передається статевим шляхом. А в результаті може розвинутися рак ротоглотки.

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Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

За її словами, причини розвитку раку ротоглотки більш ніж в 75% випадків - вживання алкоголю і куріння сигарет. Розвитку раку, як ротоглотки, так і інших слизових оболонок, сприяє папіломавірус людини HPV. Їм, дійсно, можна заразитися через оральний або вагінальний контакт. Вірус, на цей час, вважається невиліковним. Але якщо він не знаходиться в активній фазі, з ним можна комфортно жити.

"Якщо у вас є ВПЛ, просто контролюйте стан свого здоров'я і попереджайте партнерів про це, якщо ні - уважно ставтеся до сексуальних контактів, прохайте потенційних партнерів показати довідку про відсутність ІПСШ. Не вступайте в незахищений статевий акт з партнерами, які не показали вам довідку", - сказала Виноградна.

Також вона додала, що якісь захворювання не передаються через оральний контакт, але ризикувати не варто.

"Запам'ятали: спочатку довідка, потім секс без презерватива. Це просте правило допоможе вам зберегти ваше здоров'я, багато нервів і грошей", - додала сексолог.

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Автор: Діана Могилєвич