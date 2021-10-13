Такий дозвіл монархи отримують вперше в історії людства.

У Голландії члени сім'ї монархів можуть вступати в одностатеві шлюби і не втрачати через це ні свій титул, ні права на трон.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, пише Sky News.

Прем'єр-міністр прояснив цей момент після того, як в книгах побачили заяву, що для голландських монархів таке неможливе. Проти одностатевих шлюбів у королівській родині також висловлювався попередник Рютте в 2000 році.

Прем'єр Рютте написав лист, адресований парламенту, в якому заявив, що "часи тепер інші".

"Кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або монарх повинен відмовитися від титулу, якщо він або вона побажає одружитися на людині своєї статі", — цитує видання Рютте.

Як зазначає BBC News, попри заяву Кабінету міністрів про можливість одностатевих шлюбів у королівській родині, невідомо, чи могла б дитина, що з'явилася в такому союзі, успадковувати престол. Особливо в разі усиновлення або донорства сперми.

При виникненні такої ситуації це питання буде розглянуто парламентом Нідерландів, який, в тому числі займається схваленням шлюбів королівської сім'ї, зазначив Рютте.

"Давайте не будемо загадувати наперед", - запропонував прем'єр.

Згідно з чинною редакцією Конституції Нідерландів, бути спадкоємцем короля або королеви може тільки "законний нащадок".

На практиці це означає, що крон-принцеса Катаріна-Амалія, якій зараз 17 років, в майбутньому може одружитися, а не вийти заміж.

Представники правлячої династії питання не коментували.

Зазначимо, одностатеві шлюби в Нідерландах отримали легальний статус ще в 2001 році.

Нагадаємо, Нідерландська монархія ─ одна з наймолодших монархій Європи, причому в цій в королівській родині досить своєрідні правила. Главою сім'ї є на сьогодні король Віллем-Олександр і його дружина королева Максима.

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Автор: Вікторія Гордієнко