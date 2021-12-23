У стосунках без довіри партнери завжди будуть напоготові, завжди чекатимуть на розчарування, вони постійно живуть у стресі.

Після аналізу пар протягом 50 років фахівець Джон Ґоттман дійшов висновку, що довіра – стовп, на якому тримається сім'я.

Безліч досліджень підтверджують ідею про те, що довіра потрібна для того, щоб стосунки не закінчувалися. І, як стверджує сімейний терапевт Джейсон Вайтінг, довіра – ключ до спілкування, а спілкування – ключ до успішних стосунків, повідомляє nashamama.

Ось чому пари повинні працювати над довірою, дбати про неї та намагатися відновити її, якщо щось пішло не так. А це може статися у будь-який момент.

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У стосунках без довіри партнери завжди будуть напоготові, завжди чекатимуть на розчарування, вони постійно живуть у стресі. Натомість стосункам, які побудовані на довірі, менш притаманний стрес. У цьому випадку кожен почувається спокійнішим, а також більше вірить, що все буде добре у майбутньому.

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