Ситуація на фронті в Україні змінюється настільки стрімко, що українські військові змушені постійно навчатися, зокрема, йдеться про дрони. Технології розвиваються так швидко, що інформацію доводиться оновлювати ледь не щотижня.

Видання Business Insider пише, що бойове застосування дронів - критично важливий аспект війни в Україні. Школи з навчання операторів дронів постійно оновлюють навчальні програми, оскільки на полі бою це питання життя і смерті.

Щоб зберегти актуальність і тактичну перевагу, інструктори регулярно відвідують фронт, підтримують зв'язок з колишніми учнями і тестують нові технології для формування навчальної програми.

Удари безпілотників - головна причина більшості поразок і втрат на передовій, а українці та росіяни використовують їх замість традиційної зброї. У результаті постійно змінюються способи використання дронів і тактика, а також самі безпілотники - постійно з'являються нові типи.

Якщо українська армія постійно навчається, щоб ефективно відбивати російські удари, то західні армії не мають такої переваги. Так, міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що західні збройні сили ризикують застаріти. За його словами, війна з використанням дронів розвивається так швидко, що необхідно докорінно переглянути підходи.

Він сказав, що технологія безпілотників в Україні "оновлюється кожні два-три тижні на передовій", тоді як збройні сили НАТО "створюють і закуповують дороге високотехнологічне обладнання. І на це піде п'ять, десять років: п'ять років на проведення тендера на закупівлю, ще десять років на його створення". За такого темпу система може виявитися застарілою до моменту, коли вона буде готова до застосування.

Оборонні компанії, які спостерігають за війною в Україні, також бачать швидкість змін і швидко вживають заходів. Генеральний директор американського підрозділу Droneshield, компанії, що виробляє системи протидії дронам для США і Європи, Метт МакКренн заявив BI, що цикли розробки зброї скорочуються з років і місяців до тижнів.

Генеральний директор литовської компанії Granta Autonomy, яка постачає дрони в Україну, Гедімінас Гуоба розповів BI, що він сам відвідує поле бою, "щоб зрозуміти, як все насправді працює", і побачити, які зміни необхідно внести в продукти, щоб вони залишалися актуальними.

Від компаній, що виробляють дрони, до військ, які їх використовують, і шкіл, що навчають операторів, - усі поспішають зберегти свою перевагу.

Видання BILD писало, що Україна розширює застосування бойових дронів із ШІ. Зазначається, що система здатна ідентифікувати і відстежувати одразу кілька цілей. Однак оператор може вказувати пріоритетні цілі, що знижує навантаження на нього, проте не позбавляє контролю над ситуацією.

Зі свого боку видання Business Insider писало, що майбутнє війни в тому, щоб один солдат міг керувати величезними роями дронів, які можуть працювати разом автономно.

