Хоча російська ППО є однією з найпотужніших у світі, навіть вона не витягує масштаб війни проти України.

Російська система ППО поступово виснажується через недоостатні обсяги виробництва нових зенітних ракет, радарів та самих зенітних комплексів. Про це йдеться у звіті британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Аналітики зазначають, що Росія виробляє одні з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі та розгортає їх у великій кількості. За даними RUSI, вони перехоплюють більшість українських ударних засобів, спрямованих по інфраструктурі та промисловості Росії. Однак обсяги виробництва все одно є недостатніми для війни такого масштабу, яку веде Росія.

"Наразі Росія витрачає більше ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, ніж виробляє. Якщо вдасться зірвати розширення виробництва перехоплювачів, обсяг шкоди, якої Україна зможе завдати Росії протягом 2026 року, зросте — тим самим посиливши інші зусилля з тиску на Росію з метою примусити її припинити збройну агресію проти України", - йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що виробництво систем ППО в Росії критично залежить від імпортної електроніки. Тож зрив поставок цієї продукції в Росії "суттєво вплине" на виробництво критичних елементів зенітних систем, зокрема командно-керувальних та обчислювальних блоків.

Також в RUSI вважають критично необхідним, аби Україна завдавала прямих ударів по місцях виробництва систем протиповітряної оборони, які є вразливими до таких атак.

Як писав УНІАН, у 2025 році український тактичний ракетний комплекс "Сапсан" вийшов на серійне виробництво та системне застосування.

Також ми розповідали, що Сили оборони України вже системно використовують наземні роботизовані комплекси для логістики й переходять до системного застосування ударних НРК, зокрема НРК-камікадзе, кулеметних і гранатометних платформ, що дозволить знищувати противника без залучення піхоти.

