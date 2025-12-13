Марта Кос вважає, що від вступу України до ЄС могла б виграти вся європейська спільнота.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос виступила за вступ України до Європейського Союзу, назвавши це внеском у забезпечення миру в Європі. Про це повідомив німецький телеканал n-tv.

За її словами, членство в Євросоюзі могло б забезпечити "захист території України миром". Це особливо важливо, наголосила вона, з урахуванням того, що вступ України до НАТО залишається невизначеним. Від вступу України до ЄС, зазначила Кос, могла б виграти вся європейська спільнота.

"Я не можу уявити, що ми зможемо жити в безпеці в Європі, якщо в сусідній країні триває війна", - заявила єврокомісарка.

Водночас вона підкреслила, що терміни фактичного вступу України до ЄС залежать також і від прогресу країни у впровадженні реформ.

Вступ України до ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі висунули нову умову для вступу України до ЄС. Європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Київ повинен притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів. Єврокомісар визнав, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", але він сподівається, що Київ докладе "максимальних зусиль" для боротьби з корупцією.

Видання Financial Times писало, що мирний план США передбачає вступ України до ЄС вже у 2026 році. Цей крок нібито прописано в останньому проєкті мирної пропозиції, яку узгоджують американські та українські чиновники за підтримки Брюсселя. Чиновники, які підтримують членство України, зазначили: включення цього пункту в мирну угоду зробить вступ Києва доконаним фактом, оскільки Брюссель відчує, що не може зірвати мирний процес, виступаючи проти прискореного графіка.

Однак в ЄС "рознесли" пропозицію США щодо вступу України до 2027 року. "2027 рік - це завтра", - заявив The Guardian один із чиновників Євросоюзу, наголосивши, що процес вступу зазвичай триває роками та передбачає складні переговори і виконання численних критеріїв. Європейські дипломати також розкритикували сам підхід США, який, на їхню думку, ігнорує процедури та політичні реалії всередині ЄС. Інший співрозмовник назвав пропозицію "нісенітницею", додавши, що в ЄС наразі немає достатнього "апетиту до розширення".

