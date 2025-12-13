Окупантів все ще 710 тисяч: Сирський пояснив, чому росіяни не можуть збільшити армію

Головнокомандувач ЗСУ доручив Силам оборони стабілізувати обстановку на загрозливих напрямках фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що чисельність російських окупаційних військ наразі становить 710 тис осіб, але ворог продовжує щодня нести великі втрати.

Як повідомив Сирський у соціальній мережі Facebook, він наголосив на цьому під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України за попередній місяць.

Зокрема, оперативна ситуація залишається складною, адже ворог веде наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення.

"В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 – найбільше від початку війни. Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани Кремля, не відмовляється від тактики активної оборони та ефективно її застосовує", - відзначив Сирський.

Генерал додав, що чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 тис. осіб. "Водночас ворогові не вдається наростити цей показник, попри активний рекрутинг у РФ, тому що наші воїни щодня "мінусують" тисячу окупантів убитими й пораненими", - підкреслив Сирський.

При цьому, за його словами, лише ціною великих втрат російським загарбникам у листопаді вдалося узяти під контроль деякі українські території. Втім, як підкреслює генерал, заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності.

"Більше того, на деяких важливих напрямках ми ведемо власні активні дії та зачищаємо населені пункти від противника", - відзначає Сирський.

Зокрема, тривають українські активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. "У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується", - додав Сирський.

Водночас, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

Окремо, як заявив Сирський, він поставив за підсумками наради необхідні завдання органам військового управління.

"Серед них – стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ", - повідомив Сирський.

Ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники втратили темпи наступу в районі Покровська. Водночас, Сили оборони України проводять штурмові рейди на південь від залізниці у Покровську.

