Користувачів iPhone просять терміново оновити iOS: існує загроза безпеці

Крім нових функцій, в оновленні iOS 26.2 компанія Apple усунула понад 20 вразливостей.

Останнє оновлення програмного забезпечення Apple містить більне, ніж 20 виправлень вразливостей безпеки. У суботу компанія випустила iOS 26.2 для всіх пристроїв, сумісних з оновленням.

Зазначається, що в минулих збірках iOS було виявлено кілька вразливостей WebKit, які можуть дати змогу шкідливому веб-контенту виконувати код або викликати пошкодження пам'яті. Apple каже, що ці помилки могли бути використані в атаці на конкретних осіб у версіях iOS аж до iOS 26.

Одну з помилок WebKit було виправлено за допомогою поліпшеного управління пам'яттю, а іншу – за рахунок поліпшення перевірки. Також розробники Apple виправили кілька інших вразливостей у додатках і сервісах. У зв'язку з цим користувачів закликали оновитися якомога швидше.

Як встановити останню версію iOS

Для того, щоб оновити операційну систему на своєму смартфоні, потрібно виконати всього кілька простих дій.

По-перше, слід перейти в меню "Параметри". Потім необхідно вибрати "Загальні" і натиснути на кнопку "Оновлення ПЗ". Після цього почнеться процес завантаження та встановлення свіжої версії операційної системи. Однак варто пам'ятати, що вона доступна для тих пристроїв Apple iPhone, які сумісні з iOS 26.

УНІАН розповідав про 5 корисних функцій iPhone, які додали в iOS 26. Крім "скляного" дизайну Apple додала повно нових функцій, і багато з них легко пропустити.

За інформацією Bloomberg, з iOS 26 Apple готує ґрунт для ювілейного iPhone у 2027 році, який буде виділятися вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками і екраном без будь-яких вирізів.

