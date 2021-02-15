В Україні 14 лютого було офіційно зареєстровано 426 шлюбів.
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Про це у Facebook повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Зазначається, що 102 пари вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – в рамках проєкту "Шлюб за добу".
Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях – 53 та 41 пара відповідно.
Крім того, в День святого Валентина в Україні було офіційно зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями.
Нагадаємо, за даними платформи Opendatabot Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років, до 168 тисяч пар на рік.
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