Сам факт порівняння з колишнім партнером - це найгірше, що може зробити будь-яка людина для нинішніх відносин.

Необов'язково чекати серйозних сварок і скандалів, щоб покинути партнера. Для цього достатньо і однієї фрази. Хоча в них немає нічого жахливого, вони сигналізують про наближення неприємностей.

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"Ти пам'ятаєш, ким до мене була?"

Яке чоловік має право дорікати в минулому і так сильно звеличувати себе? Навіть якщо ти живеш в квартирі партнера, він повністю тебе забезпечує, так грубити — цілковите невігластво. Якби не зустріч з хлопцем і, можливо, спільне рішення будувати відносини саме таким чином, цілком ймовірно, ти б досягла куди більше нього.

"Поки ще рано знайомитися з батьками"

Якщо ви тільки почали зустрічатися, то так, він правий. Якщо ви вже разом півроку, а чоловік приховує близьких, то це дивно. Пояснень такій поведінці три. Перше - його батьки не найчудовіші люди, і хлопець боїться, що після знайомства ти вирішиш його кинути. Друге пояснення - у рідних з твоїм коханим погані відносини або, можливо, вони зовсім з ними не спілкуються. Але тоді потрібно зрозуміти причину. Третє і найнеприємніше пояснення -хлопець не планує з тобою майбутнє, тому не хочеться потім виправдовуватися перед сім'єю.

"Колишня хоча б мізки не виносила"

Сам факт порівняння з екс - це найгірше, що може зробити будь-яка людина для нинішніх відносин. Що б не сталося, не потрібно говорити дівчині такі слова. Це свідчить, що хлопець постійно пам'ятає і думає про колишню, а значить, не зовсім чесний у своїх почуттях. Можливо, їх і зовсім немає. Ось і привід для розставання. Звичайно, чоловік може незабаром просити вибачення і виправдовуватися, що ляпнув про колишню зопалу або пожартував, але злі люди найчесніші.

"Так, мама була права-господиня з тебе так собі…"

Який дорослий чоловік буде приплітати в свої відносини сім'ю? Тим більше ще й тикати тебе в те, що мама в курсі всіх подій і нюансів. Так чинить або несформована особистість, або абьюзер. В обох випадках з хорошого тільки те, що ти вчасно поставила діагноз і не встигла врости в сімейне життя з купою комплексів і підбитою нервовою системою.

"Тобі не здається, що ти занадто багато витрачаєш?"

Якщо в місяць на догляд за собою, одяг і відпочинок ти не віддаєш багато грошей, то чому хлопець до тебе чіпляється? А якщо віддаєш, але при цьому сама заробляєш і забезпечуєш свої потреби, поготів. Буває так, що на початку відносин саме чоловік пропонує оплачувати всі витрати коханої, а потім обурюється, що вона дуже багато витрачає. В такому випадку хлопець в принципі не повинен звинувачувати тебе. Або ж спочатку йому варто об'єктивно пояснити, чому зараз потрібно урізати певні витрати.

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Автор: УНІАН