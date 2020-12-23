Іноді люди довго дружать, але все одно відчувають один до одного більш глибокі почуття, тому що буквально знайомі з минулого життя і повинні бути разом тепер.

Якщо ідеальний партнер - це, скоріше, утопія, то чоловік, даний долею - цілком ймовірна історія. Існують підказки, як його розпізнати і не упустити.

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З'являється відчуття, що ви були знайомі

Це не обов'язково про любов з першого погляду. Іноді люди довго дружать, але все одно відчувають один до одного більш глибокі почуття, тому що буквально знайомі з минулого життя і повинні бути разом тепер. При цьому з такою людиною дуже просто і легко спілкуватися, до неї тягне, їй хочеться довіряти.

Можете говорити про все на світі

Щоб досягти такого результату, потрібно прожити в шлюбі мінімум 10 років. І то, це не гарантує розуміння. Або просто зустріти того самого хлопця, який хоч і не розуміє з півслова, але готовий обговорювати з тобою найінтимніші і важкі моменти. При цьому і мовчання нікого не напружує. Просто відчуття, що ти в своїй тарілці.

Ви доповнюєте один одного

Наприклад, якщо зробити з вас команду, вона запросто переможе будь-якому змаганні. Тому що люди вміють шукати компроміси, обговорювати проблеми, допомагати один одному і чесно співпереживати. І ніяких критики, безглуздих сварок і інтриг.

У відносинах немає ревнощів

Дивно і дивно, як дівчата, які завжди ревнували колишніх, з певним чоловіком практично не відчувають це почуття. Хтось скаже: "та вона йому просто довіряє!"Правильно! А довіряє, тому що інтуїтивно відчуває, що він з нею чесний і не бреше навіть у дрібницях.

У вас схожі погляди на життя

Добре, якщо вони однакові. Хоча це не обов'язково, адже ви — дві дорослі людини з давно сформованими світоглядами. І відмінності в цьому випадку тільки в плюс. Але точок дотику все одно має бути більше. Наприклад, обидва партнери прагнуть до міцної і дружної сім'ї, хочуть дітей, працюють, щоб купити будинок за містом, зробити ремонт або поїхати удвох у відпустку. Що цікаво, чоловік, який дійсно є твоєю долею, частково навіть схожий з тобою візуально або за характером.

Ви вмієте підтримувати контакт на відстані

Не важливо, хтось багато працює, тому не може приділяти багато уваги коханій людині, або комусь потрібно надовго виїхати у відрядження. Твоя людина завжди буде з тобою. Тому ви легко зможете спілкуватися по телефону, робити один одному подарунки, перебуваючи в інших країнах, і навіть займатися любов'ю за допомогою спеціальних додатків для смартфона.

У вас відразу був хороший секс

Виявляється, не завжди потрібно притиратися. Якщо це саме той принц, про якого ти мріяла і якого подарувала тобі доля, він дійсно буде підходити тобі навіть в сексі. Звичайно, це не означає, що потрібно просто плисти за течією і не розвиватися. Але будь-які експерименти і зміни в інтимі будуть легко сприйматися і даватися. І це неможливо не відчути.

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Автор: УНІАН