Дати згоду на статевий акт через додаток можна протягом доби. За словами розробників сервісу, дані про всі угоди конфіденційні.

У Данії запустили мобільний додаток iConsent, через який можна дати офіційну і обопільну згоду на інтимний зв'язок протягом 24 годин.

Про це повідомляє ukrrain.com з посиланням на прес-службу iConsent.

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Додаток, назва якого в перекладі на українську означає "я згоден", випустили після того, як в країні посилили закони про зґвалтування.

Натискання кнопки в iConsent означає згоду на один статевий акт, протягом доби вона може бути відкликана в будь-який час.

Як вважають користувачі, додаток може привести до зловживання. Крім того, сервіс критикують за відсутність романтичної складової і чисто технічний підхід до статевого акту.

За словами розробників сервісу, дані про всі угоди конфіденційні.

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Автор: УНІАН