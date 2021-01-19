Інтернет-знайомства як і раніше популярні. І судячи з результатів статистики, шанси зав'язати стосунки в соцмережах дуже великі. Розказуємо вам, як скоротити число невдалих побачень і наблизити довгоочікувану зустріч зі своєю долею.

Шанси розпочати стосунки в соцмережах дуже великі. Головна небезпека при таких знайомствах, спілкуючись з невидимим співрозмовником, ми часто створюємо про нього і про себе неправдиве враження.

Пропонуємо кілька порад психолога Елі Фінкель, щоб уникнути помилок і розчарувань, пише Elle.

Не втрачайте часу

На сайтах знайомств чи у мобільних додатках величезний вибір кандидатів. Саме тому варто спробувати звузити параметри пошуку, бо є ризик витратити на це все життя.

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Важливо визначити для себе кілька найважливіших критеріїв. Наприклад, вік, освіта, соціальний стан, місце проживання, риси характеру. Тільки тоді можна розпочинати листування з потрібними людьми.

Не дуже покладайтеся на анкети

Віртуальні анкети – це ще не гарантія того, що потрапите на потрібну для вас людину. Завдяки ним відбувається початковий відсів.

Анкети допомагають визначитися лише загальні параметри: регіон проживання, освіту. В іншому варто довіряти своїй інтуїції.

Не затягуйте листування

Спілкування онлайн має сенс на етапі зав'язування знайомства. Дайте собі час на обмін листами, але не піддавайтеся спокусі продовжити цей етап. Якщо новий знайомий вам цікавий, призначайте особисту зустріч.

Адже тривалий обмін листами може ввести в оману. Якщо співрозмовник щирий, ми мимоволі починаємо вибудовувати уявний образ, який скоріш за все не зійдеться з реальністю. Корисніше зустрітися і визначитися, чи варто продовжувати спілкування.

Зустрічайтеся в кафе

Де призначити перше побачення? Оптимальний вибір, як показують дослідження, – запрошення на чай чи каву в кав'ярню. Похід в кіно, на концерт, виставку або навіть в ресторан – невдале рішення, бо зустріч в людному місці не дає повного уявлення про людину. А атмосфера кав'ярні й загальний стіл створюють ефект довіри й налаштовують на спілкування одне з одним.

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Автор: УНІАН